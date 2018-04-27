Синоптик рассказала о погоде на майские выходные
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
Все майские выходные в Украине будет определять антициклон. При такой синоптической ситуации осадков не предвидится. Сухая воздушная масса будет царить во всех областях страны.
28 апреля - 1 мая температура в Украине постепенно будет повышаться. 28 апреля она составит 18-24 градусов с отметкой плюс. А в дальнейшем до +25 и выше.
В крайних городах западных или северных областей могут пройти небольшие локальные дожди, но они не повлияют на общую солнечную ситуацию.
В Киеве на выходных также будет преобладать сухая воздушная масса: малооблачно, солнечно, тепло. Температура в столице постепенно будет подниматься от 22 до 28 градусов по Цельсию.
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