Синоптик рассказала о погоде на майские выходные

27 апреля, 2018, 16:22

В течение майских выходных 28 апреля - 1 мая в Украине будет господствовать теплая и солнечная погода

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

Все майские выходные в Украине будет определять антициклон. При такой синоптической ситуации осадков не предвидится. Сухая воздушная масса будет царить во всех областях страны.

28 апреля - 1 мая температура в Украине постепенно будет повышаться. 28 апреля она составит 18-24 градусов с отметкой плюс. А в дальнейшем до +25 и выше.

В крайних городах западных или северных областей могут пройти небольшие локальные дожди, но они не повлияют на общую солнечную ситуацию.

В Киеве на выходных также будет преобладать сухая воздушная масса: малооблачно, солнечно, тепло. Температура в столице постепенно будет подниматься от 22 до 28 градусов по Цельсию.