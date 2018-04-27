Средняя зарплата марта в 2,3 раза превысила минимальную, - Госстат
27 апреля, 2018, 23:03
Средняя заработная плата в Украине в марте этого года увеличилась на 5,9% по сравнению с февралем и в 2,3 раза превысила уровень утвержденной на этот год минимальной зарплаты
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Средняя зарплата в Украине составляет 8382 грн. В годовом измерении – от марта до марта – рост этого показателя составил 9,5%.
Зарплаты выше среднего уровня выплачивали на предприятиях промышленности, прежде всего добывающей и фармацевтической, металлургии, автопрома, поставки энергоресурсов. В тройку отраслей, где рост был самым масштабным, вошли госуправление и оборона (рост март к марту – 41,7%), финансовая и страховая деятельность (30%), а также промышленность в целом (26,7%).
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