Сезон пикников открыт: в МЗ напомнили, как избежать пищевых отравлений

27 апреля, 2018, 21:56

Накануне длительных выходных и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила простые правила о том, как избежать пищевых отравлений

Об этом сообщила Супрун в Facebook.

Первые признаки пищевого отравления обычно появляются внезапно. Чаще всего это повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, боль в животе, вздутие живота, тошнота, диарея. В Министерстве здравоохранения дали советы, как избежать неприятных последствий майских выходных.

Заботьтесь о чистоте рук и места, где готовите.

Опять про чистые руки. Не забывайте мыть их после контакта с сырыми продуктами - мясом, рыбой, яйцами и овощами, а также после того, как выбрасываете что-то в помойку или касаетесь животных. Следите за чистотой кухонных принадлежностей (в условиях пикника вымойте и продезинфицируйте поверхности, на которых будете нарезать и подавать еду), защищайте пищу от насекомых, грызунов и других животных.

Разделяйте готовые и сырые продукты.

Используйте отдельную разделительную доску для приготовления сырых продуктов. Хранить их нужно тоже отдельно. Это нужно, чтобы предотвращать загрязнение продуктов опасными бактериями, которые могут быть в сырой пищи до термической обработки.

Сохраняйте порядок и правильный температурный режим в холодильнике.

Температура должна быть ниже 5°С. Не переполняйте холодильник продуктами, потому что это влияет на циркуляцию воздуха внутри и поддержание нужной температуры. Отдельно храните сырое мясо (в контейнере или пищевой пленке), чтобы предупредить любой контакт с готовой едой.

Не ешьте продукты, у которых закончился срок годности.

Даже если эта еда нормально выглядит и пахнет. Сроки годности определяют и указывают на основе соответствующих научных тестов, которые показывают, через какой период в упакованой еде начнут паразитировать патогенные микроорганизмы.

Не оставляйте приготовленную еду на столе дольше, чем на два часа.

Помните, что в жару продукты портятся чрезвычайно быстро. Также, если еда осталась после пикника - ее не стоит хранить “на завтра”.