СБУ заблокировала в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов

27 апреля, 2018, 11:36

Работники СБУ совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов

Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом оказания услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали "клиентам" возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов" , - говорится в сообщении.

После проведения обысков в подпольном центре и местах проживания организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения и серверы общей стоимостью почти полмиллиона гривень.

По информации СБУ, злоумышленники незаконно предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя несколько десятков запрещенных каналов. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).