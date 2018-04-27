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СБУ разоблачило на взятке двух судей Подольского райсуда, - СМИ


фото: ssu.gov.ua
Правоохранители уличили во взяточничестве двух судей Подольского районного суда г. Киева и их помощника

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"СБУ разоблачила на взятке двух судей и одного помощника", - сообщил собеседник агентства в пятницу.

По его словам, сейчас происходит процесс документирования.

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