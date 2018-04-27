СБУ разоблачило на взятке двух судей Подольского райсуда, - СМИ
27 апреля, 2018, 17:22
Правоохранители уличили во взяточничестве двух судей Подольского районного суда г. Киева и их помощника
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"СБУ разоблачила на взятке двух судей и одного помощника", - сообщил собеседник агентства в пятницу.
По его словам, сейчас происходит процесс документирования.
- 27 апреля стало известно, что Служба безопасности совместно с сотрудниками САП и НАБУ проводит обыски в Подольском райсуде Киева.
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