СБУ разоблачило на взятке двух судей Подольского райсуда, - СМИ

27 апреля, 2018, 17:22

Правоохранители уличили во взяточничестве двух судей Подольского районного суда г. Киева и их помощника

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"СБУ разоблачила на взятке двух судей и одного помощника", - сообщил собеседник агентства в пятницу.

По его словам, сейчас происходит процесс документирования.