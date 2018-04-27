Самая маленькая японская ракета SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса

27 апреля, 2018, 14:10

Японская ракета-носитель SS-520, которая в феврале 2018 года успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник, стала самой маленькой ракетой в мире. Она была включена в Книгу рекордов Гиннесса

Об этом пишет The Japan Times.

Длина ракеты составляет 9,54 метра, диаметр - 52 сантиметра, а вес - 2,6 тонны. Микроспутник, который SS-520 вывела на орбиту, весит всего 3 килограмма.

При этом благодаря использованию общедоступных батарей и других компонентов Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) снизило стоимость запуска ракеты-носителя до $3,6 млн.

"Нам удалось это осуществить благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии, а также благодаря большому опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши технологические возможности", - сказал представитель JAXA Хирото Кабо.

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Спутники, весом до 1 тонны, считаются дополнительной нагрузкой к крупным объектам, которые выводят в космос тяжелые ракеты-носители. Из-за этого они долго ждут возможности запуска. Недавно Агентство оборонных разработок США (DARPA) объявило о конкурсе скоростного запуска спутников на орбиту для развития сферы малых космических объектов. Приз в конкурсе - до $10 млн и контракт с НАСА.

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