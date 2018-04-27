Россия выдвинула новые условия обмена заложников

27 апреля, 2018, 20:05

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Россия хочет провести обмен заложников по новому коэффициенту

Об этом сообщает “Интерфакс”.

"Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность большого обмена", - заявил Грызлов.

Он добавил, что обмен будет пошаговым, и отметил, что нужно придерживаться определенного коэффициента, пояснив, что на территории Украины находится "в пять раз больше пленных".

"Примерно количество задержанных в пропорции один к пяти", - поделился представитель России.

Формулу и дату обмена определят на встрече контактной группы в Минске 4 мая.

"Речи об обмене в формате "всех на всех нет", - отметил Грызлов.