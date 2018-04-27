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Россия выдвинула новые условия обмена заложников


фото: Reuters
Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Россия хочет провести обмен заложников по новому коэффициенту

Об этом сообщает “Интерфакс”.

"Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность большого обмена", - заявил Грызлов.

Он добавил, что обмен будет пошаговым, и отметил, что нужно придерживаться определенного коэффициента, пояснив, что на территории Украины находится "в пять раз больше пленных".

"Примерно количество задержанных в пропорции один к пяти", - поделился представитель России.

Формулу и дату обмена определят на встрече контактной группы в Минске 4 мая.

"Речи об обмене в формате "всех на всех нет", - отметил Грызлов.

  • Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
  • В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
  • Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинцы.
  • В марте Геращенко заявила, что вопрос относительно освобождения украинцев из российского плена серьезно осложняется на фоне задержания участника переговоров с боевиками об обмене Владимира Рубана и возможного планирования нардепом Надеждой Савченко теракта в Раде.
  • На заседании гуманитарной группы в Минске заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко предложила обменять 23 россиян на украинских заложников, однако не получила от Москвы ответа.
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