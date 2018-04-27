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"Укрнафта" против "Нафтогаза": Коломойский проиграл дело в Лондоне

Лондонский международный арбитражный суд вынес решение по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза"

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского по поводу корпоративного управления "Укрнафты" являются такими, что не подлежат исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины.

В частности, не подлежит исполнению часть статьи 9 Акционерной сделки, которая, среди прочего, предусматривает, что 6 членов наблюдательного совета "Укрнафты" избираются из числа кандидатов, предложенных "Нафтогазом", а председатель правления "Укрнафты" и другие 5 членов Наблюдательного совета "Укрнафты" - из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритарными акционерами "Укрнафты".

Статья 9 также предусматривает, что персональный состав правления "Укрнафты" должен утверждаться наблюдательным советом "Укрнафты" по предложению председателя правления.

При этом трибунал постановил, что в целом Акционерная сделка является действительной, хотя ключевые его положения по поводу корпоративного управления "Укрнафты" являются такими, что не подлежат выполнению.

"Экономическая правда" сообщает, что в 2015 году три компании - миноритарные акционеры "Укрнафты", подконтрольные олигарху Игорю Коломойскому, подали на "Нафтогаз" иск в Международный арбитражный суд Лондона.

Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над "Укрнафтой", нарушая акционерное соглашение.

Ранее миноритарии, благодаря акционерному соглашению от 2010 года и дополнениям к нему от 2011 года, имели эксклюзивное право предлагать общему собранию акционеров кандидата на пост главы правления "Укрнафты", который потом предлагал наблюдательному совету других членов правления, а также право предлагать 5 из 11 членов наблюдательного совета.

Также компании Коломойского жаловались, что "Нафтогаз" и государственные энергорегуляторы заставляли "Укрнафту" продавать газ для населения по цене ниже себестоимости добычи, не разрешали продавать газ на открытом рынке, а также отобрали часть газа компании, который находился в хранилищах "Укртрансгаза".

"Начиная с января 2015 года, Украина и "Нафтогаз" взяли курс на получение контроля над менеджментом "Укрнафты" путем, который нарушает права заявителей", - говорилось в иске.

В связи с этим заявители утверждали, что понесли и продолжают нести существенные потери и убытки.

В иске указывалось, что требования миноритариев будут описаны в отдельном документе и содержать требование запретить "Нафтогазу" нарушать свои обязательства согласно акционерному соглашению от 2010 года; описание прав и обязательств заявителей и "Нафтогаза" согласно тому же соглашению; описание ущерба и так далее.

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