"Сміються навіть горобці". Во франковском саду сочинили песню о рваных джинсах

27 апреля, 2018, 18:17

В Ивано-Франковске в школе-саду имени Софии Русовой детям задали выучить песню, высмеивающую рваные штаны

Об этом сообщает ТримайКигѕ.

Песня, которую дети должны выучить ко Дню Матери, призывает залатать штанишки, над "которыми смеются даже воробьи". Текст опубликовали родители детей в соцсетях. Они считают недопустимым навязывание руководством садика вкусов или ограничения в выборе одежды.

По словам главы ОО "Мамы Прикарпатья" Марьяна Вершининой, некоторым родителям уже поступали звонки от администрации заведения и вызовы к администрации за публикацию песни и критические отзывы о ней в соцсетях.

Директор сада Мария Илькив не объяснила, за что в садике не любят популярные сегодня джинсы и что вредного в их ношении.

"Я песню не составляла! Музыку не делала! Эту музыку подарил преподаватель музыки. А слова – совершенно необходимы! У нас дети уже в яслях начинают материться, но это никого не волнует! Только драные джинсы интересуют! Матери уже молодые матерятся! Вам что, нравятся колени?!" – сказала директор телефоном и оборвала связь.

В фейсбуке в комментариях под текстом песни молодые матери публикуют фотографии рваных джинсов, смеясь с требованияй воспитателей.