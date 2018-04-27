"Сміються навіть горобці". Во франковском саду сочинили песню о рваных джинсах
Об этом сообщает ТримайКигѕ.
Песня, которую дети должны выучить ко Дню Матери, призывает залатать штанишки, над "которыми смеются даже воробьи". Текст опубликовали родители детей в соцсетях. Они считают недопустимым навязывание руководством садика вкусов или ограничения в выборе одежды.
По словам главы ОО "Мамы Прикарпатья" Марьяна Вершининой, некоторым родителям уже поступали звонки от администрации заведения и вызовы к администрации за публикацию песни и критические отзывы о ней в соцсетях.
Директор сада Мария Илькив не объяснила, за что в садике не любят популярные сегодня джинсы и что вредного в их ношении.
"Я песню не составляла! Музыку не делала! Эту музыку подарил преподаватель музыки. А слова – совершенно необходимы! У нас дети уже в яслях начинают материться, но это никого не волнует! Только драные джинсы интересуют! Матери уже молодые матерятся! Вам что, нравятся колени?!" – сказала директор телефоном и оборвала связь.
В фейсбуке в комментариях под текстом песни молодые матери публикуют фотографии рваных джинсов, смеясь с требованияй воспитателей.
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