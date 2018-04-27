"Шахтер" победил "Мариуполь" и увеличил отрыв от "Динамо"
Чемпионат Украины. 29-й тур
"Мариуполь" - "Шахтер" 0:1
Гол: Кайоде, 65
"Шахтер" вышел на игру против "Мариуполя" без нескольких игроков основного состава. Полузащитники Тарас Степаненко, Марлос и Дентиньо пропускали матч из-за дисквалификации. Защитник Ярослав Ракицкий и нападающий Факундо Феррейра не играли из-за проблем со здоровьем. Однако и "Мариуполь" вышел на поле полурезервным составом - арендованные у "Шахтера" футболисты на требование дончан снова не попали в заявку.
"Шахтер" без нескольких лидеров выглядел неубедительно в атаке и не смог забить в первом тайме. Однако, после перерыва дончане добились своего. Голевую комбинацию в центре поля пасом пяткой начал Тайсон, продолжил пасом на ход в штрафную Исмаили, а завершил точным ударом Оларенваджу Кайоде.
"Шахтер" победил "Мариуполь" со счетом 1:0.
- Команда Паулу Фонсеки набрала 69 очков и оторвалась от ближайшего преследователя - "Динамо" - на 6 очков.
- Киевляне свой матч 29-го тура сыграют 29 апреля в гостях против полтавской "Ворсклы".
- "Мариуполь" с 36 очками занимает в турнирной таблице пятую позицию.
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