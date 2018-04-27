"Шахтер" победил "Мариуполь" и увеличил отрыв от "Динамо"

27 апреля, 2018, 18:51

В 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Мариуполь"

Чемпионат Украины. 29-й тур

"Мариуполь" - "Шахтер" 0:1

Гол: Кайоде, 65

"Шахтер" вышел на игру против "Мариуполя" без нескольких игроков основного состава. Полузащитники Тарас Степаненко, Марлос и Дентиньо пропускали матч из-за дисквалификации. Защитник Ярослав Ракицкий и нападающий Факундо Феррейра не играли из-за проблем со здоровьем. Однако и "Мариуполь" вышел на поле полурезервным составом - арендованные у "Шахтера" футболисты на требование дончан снова не попали в заявку.

"Шахтер" без нескольких лидеров выглядел неубедительно в атаке и не смог забить в первом тайме. Однако, после перерыва дончане добились своего. Голевую комбинацию в центре поля пасом пяткой начал Тайсон, продолжил пасом на ход в штрафную Исмаили, а завершил точным ударом Оларенваджу Кайоде.

"Шахтер" победил "Мариуполь" со счетом 1:0.