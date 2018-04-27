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"Происходят хорошие вещи, но время покажет": Трамп прокомментировал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи


фото: REUUTERS
Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Встреча лидеров двух Корей Трамп прокомментировал в Twitter.

"После неистового году ракетных пусков и ядерных испытаний происходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет!" - написал президент США.

В то же время Трамп традиционно раскритиковал своего предшественника Барака Обаму.

"Этого никогда не произошло во времена администрации Обамы", - написал Трамп под фотографией лидеров двух Корей, которые протягивают руки друг другу.

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