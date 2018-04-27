"Происходят хорошие вещи, но время покажет": Трамп прокомментировал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи
27 апреля, 2018, 14:29
Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном
Встреча лидеров двух Корей Трамп прокомментировал в Twitter.
"После неистового году ракетных пусков и ядерных испытаний происходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет!" - написал президент США.
В то же время Трамп традиционно раскритиковал своего предшественника Барака Обаму.
"Этого никогда не произошло во времена администрации Обамы", - написал Трамп под фотографией лидеров двух Корей, которые протягивают руки друг другу.
- Напомним, 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- Ранее кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео тайно встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном.
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