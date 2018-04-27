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Принц Уильям и Кейт Миддлтон определились с именем новорожденного сына

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и ее муж принц Уильям назвали своего новорожденного сына Луи Артур Чарльз

Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

"Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью сообщают, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребенок будет известен как Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский", - говорится в сообщении.

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