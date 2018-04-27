Принц Уильям и Кейт Миддлтон определились с именем новорожденного сына
27 апреля, 2018, 16:51
Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и ее муж принц Уильям назвали своего новорожденного сына Луи Артур Чарльз
Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.
"Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью сообщают, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребенок будет известен как Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский", - говорится в сообщении.
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
- 24 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показали новорожденного сына.
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