Принц Уильям и Кейт Миддлтон определились с именем новорожденного сына

27 апреля, 2018, 16:51

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и ее муж принц Уильям назвали своего новорожденного сына Луи Артур Чарльз

Об этом сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

"Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью сообщают, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз. Ребенок будет известен как Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский", - говорится в сообщении.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.