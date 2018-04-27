Президент Южной Кореи предложил соединить железнодорожные сети с КНДР
Об этом сообщает ABC News
В ходе переговоров Мун Чжэ Ин выразил желание посетить КНДР и ее достопримечательности, в частности, гору Пакта на границе с Китаем. В ответ Ким Чен Ын пожаловался на неудобство возможной поездки из-за неразвитости транспортной системы Севера. Кроме того, он заявил, что во время зимней Олимпиады в Пхенчхане северокорейская делегация высоко оценила систему скоростных поездов в Южной Корее.
На это Мун Чжэ Ин заявил, что жители Севера смогут воспользоваться поездами Юга после улучшения отношений между странами, а также предложил соединить железнодорожные сети.
Отметим, стороны впервые договорились продолжить строительство Транскорейской железнодорожной магистрали в 2000 году, однако в 2001 году КНДР вышла из договора, хотя Сеул заявлял о практическом завершении строительства.
- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
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