Президент Южной Кореи предложил соединить железнодорожные сети с КНДР

27 апреля, 2018, 10:07

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну объединить железнодорожные сети двух стран

Об этом сообщает ABC News

В ходе переговоров Мун Чжэ Ин выразил желание посетить КНДР и ее достопримечательности, в частности, гору Пакта на границе с Китаем. В ответ Ким Чен Ын пожаловался на неудобство возможной поездки из-за неразвитости транспортной системы Севера. Кроме того, он заявил, что во время зимней Олимпиады в Пхенчхане северокорейская делегация высоко оценила систему скоростных поездов в Южной Корее.

На это Мун Чжэ Ин заявил, что жители Севера смогут воспользоваться поездами Юга после улучшения отношений между странами, а также предложил соединить железнодорожные сети.

Отметим, стороны впервые договорились продолжить строительство Транскорейской железнодорожной магистрали в 2000 году, однако в 2001 году КНДР вышла из договора, хотя Сеул заявлял о практическом завершении строительства.