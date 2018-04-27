Президент должен делать исключительно то, для чего его избрали, - Яценюк

27 апреля, 2018, 21:07

В Украине необходимо провести конституционную реформу, которая должна ограничить сферу ответственности президента тремя сферами - армией, внешней политикой и силами безопасности

Об этом заявил Арсений Яценюк в интервью изданию “Фокус".

Лидер партии “Народный фронт" высказался за то, чтобы в стране был президент как глава государства, гарант украинской Конституции и национальный арбитр, избранный на прямых общенациональных выборах.

"Но этот президент должен иметь четкую сферу ответственности. Чтобы он осознавал: парламент - это не подразделение Администрации Президента, а Кабинет Министров - не ее хозяйственное управление", - отметил Яценюк.

Он добавил, что новый президент должен быть подотчетен народу и институтам, избранным народом.

"Считаю, что не может от одного человека зависеть судьба целого государства. Я не знаю ни демократии, где так. Знаю Российскую Федерацию, где от одного Путина и от его ближайшего окружения зависит судьба многомиллионной страны. Знаю еще Ким Чен Ына в Северной Корее и т. д. Мы куда идем? ", - пояснил лидер" Народного фронта ".

По словам Яценюка, он выступает против парламентской республики.

"Выступаю за то, чтобы в стране был президент Украины как глава государства, гарант украинской Конституции и национальный арбитр, избранный на прямых национальных выборах. Но этот президент должен иметь четкую сферу ответственности. В первую очередь это ответ на сегодняшний вызов Украине - национальная безопасность, оборона и восстановление территориальной целостности государства. То есть армия, внешняя политика и силы безопасности. Все ", - подытожил Яценюк.