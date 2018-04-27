 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Представители народов Поволжья будут пикетировать посольство России из-за уничтожения их языков


фото: facebook
В субботу, 28 апреля, активисты общественного движения "Свободный Идель-Урал" проведут пикетирование дипломатических представительств Российской Федерации в различных государствах мира, в частности в Украине

Акция состоится под лозунгом "Защитим языки Идель-Урала!". Пикеты являются ответом на беспрецедентную атаку Кремля на идентичность коренных народов в России.

"Эрзянский, мокша, чувашский, марийский, татарский, удмуртский и башкирский языки по указанию Путина практически полностью удалены из учебного процесса. Наши школы из центров образования превращены в фабрики русификации. Против отдельных педагогов, которые не желают повиноваться указаниям Кремля, уже запущен маховик репрессий. Преследуют и тех смельчаков, которые публично заявили свое несогласие с политикой русификации школьного образования. Нас хотят силой превратить в русских, а несогласных устранить физически", - заявляют организаторы акции.

Активисты отмечают, что несмотря репрессивные действия Кремля, 28 апреля параллельно с пикетами посольств России в разных странах на территории Республик Идель-Урала состоятся одиночные пикеты.

"Наше движение требует от Москвы соблюдения международного права и Конституции РФ в части обеспечения языковых прав народов Идель-Урала. Мы стремимся, чтобы государственные языки республик Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан преподавались в учебных заведениях как обязательные учебные дисциплины", - отмечают организаторы протестов.

Целью общественного движения "Свободный Идель-Урал" является обретение реального суверенитета республиками Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан.

"Приемлемой для нас политической моделью является создание интеграционного объединения этих республик, с общей границей, общим экономическим пространством, коллективной системой безопасности. В то же время мы выступаем за восстановление института президентства в каждой из Республик Идель-Урала, за право республиканских властей самостоятельно определять и реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику", - отмечают активисты.

Протестные акции пройдут под стенами российских дипломатических представительств в Австралии, Казахстане, Литве, Польше, США, Турции, Финляндии и Украине.

В Киеве пикетирование посольства Российской Федерации, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27, начнется в 12:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

27 апреля, 2018 пятница

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать