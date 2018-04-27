Представители народов Поволжья будут пикетировать посольство России из-за уничтожения их языков

27 апреля, 2018, 13:52

В субботу, 28 апреля, активисты общественного движения "Свободный Идель-Урал" проведут пикетирование дипломатических представительств Российской Федерации в различных государствах мира, в частности в Украине

Акция состоится под лозунгом "Защитим языки Идель-Урала!". Пикеты являются ответом на беспрецедентную атаку Кремля на идентичность коренных народов в России.

"Эрзянский, мокша, чувашский, марийский, татарский, удмуртский и башкирский языки по указанию Путина практически полностью удалены из учебного процесса. Наши школы из центров образования превращены в фабрики русификации. Против отдельных педагогов, которые не желают повиноваться указаниям Кремля, уже запущен маховик репрессий. Преследуют и тех смельчаков, которые публично заявили свое несогласие с политикой русификации школьного образования. Нас хотят силой превратить в русских, а несогласных устранить физически", - заявляют организаторы акции.

Активисты отмечают, что несмотря репрессивные действия Кремля, 28 апреля параллельно с пикетами посольств России в разных странах на территории Республик Идель-Урала состоятся одиночные пикеты.

"Наше движение требует от Москвы соблюдения международного права и Конституции РФ в части обеспечения языковых прав народов Идель-Урала. Мы стремимся, чтобы государственные языки республик Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан преподавались в учебных заведениях как обязательные учебные дисциплины", - отмечают организаторы протестов.

Целью общественного движения "Свободный Идель-Урал" является обретение реального суверенитета республиками Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан.

"Приемлемой для нас политической моделью является создание интеграционного объединения этих республик, с общей границей, общим экономическим пространством, коллективной системой безопасности. В то же время мы выступаем за восстановление института президентства в каждой из Республик Идель-Урала, за право республиканских властей самостоятельно определять и реализовывать свою внутреннюю и внешнюю политику", - отмечают активисты.

Протестные акции пройдут под стенами российских дипломатических представительств в Австралии, Казахстане, Литве, Польше, США, Турции, Финляндии и Украине.

В Киеве пикетирование посольства Российской Федерации, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27, начнется в 12:00.