После смертельного случая в Украине ввели временный запрет на аспирин
27 апреля, 2018, 21:20
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на серию препарата „Ацетилсалициловая кислота” производства украинской компании „Лубныфарм”
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Временный запрет на лекарственный препарат вводится в связи с сообщением, что после приема данного препарата умер пациент.
На данный момент Госслужба обязала проверить все субъекты хозяйствования на наличие запрещенной серии этого препарата и изъять из обращения все образцы, поместив их под карантин до следующего распоряжения.
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