После смертельного случая в Украине ввели временный запрет на аспирин

27 апреля, 2018, 21:20

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на серию препарата „Ацетилсалициловая кислота” производства украинской компании „Лубныфарм”

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Временный запрет на лекарственный препарат вводится в связи с сообщением, что после приема данного препарата умер пациент.

На данный момент Госслужба обязала проверить все субъекты хозяйствования на наличие запрещенной серии этого препарата и изъять из обращения все образцы, поместив их под карантин до следующего распоряжения.