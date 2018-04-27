Порошенко подписал указ об установлении Дня пограничника
Об этом Порошенко сообщил в Twitter.
"Подписал Указ об установлении профессионального праздника - Дня пограничника - 30 апреля. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства", - написал президент.
Порошенко отметил, что Госпогранслужба Украины ведет историю от военных формирований Украинской революции 1917-1921 годов.
"Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаково установили свои символы на границе Украинского государства. Сегодня исполняется 100 лет сине-желтой границе", - отметил глава государства.
Во время торжественной встречи с пограничниками и выпускниками Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого президент также вручил Звезду Героя Украины родным полковника Евгения Пикуса, который погиб в августе 2014 года во время боя с российской диверсионно-разведывательной группой.
Подписал Указ об установлении профессионального праздника - Дня пограничника - 30 апреля. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства— Петр Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.
Имею высокую честь вручить Звезду Героя Украины родным полковника Евгения Пикуса - его маме Анне Федосеевне и родному брату Михаилу. Евгений погиб смертью храбрых в августе 2014 года во время боя с российской диверсионно-разведывательной группой. Вечная слава Герою!— Петр Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.
От имени украинского народа сердечно благодарю личный состав Государственной пограничной службы Украины! Поздравляю также выпускников Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого с успешным окончанием учебы и получением первого офицерского звания pic.twitter.com/Bxd7sIU8bz— Петр Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.
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