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Порошенко подписал указ об установлении Дня пограничника

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении 30 апреля Дня пограничника Украины

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Подписал Указ об установлении профессионального праздника - Дня пограничника - 30 апреля. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства", - написал президент.

Порошенко отметил, что Госпогранслужба Украины ведет историю от военных формирований Украинской революции 1917-1921 годов.

"Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаково установили свои символы на границе Украинского государства. Сегодня исполняется 100 лет сине-желтой границе", - отметил глава государства.

Во время торжественной встречи с пограничниками и выпускниками Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого президент также вручил Звезду Героя Украины родным полковника Евгения Пикуса, который погиб в августе 2014 года во время боя с российской диверсионно-разведывательной группой.

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