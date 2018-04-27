Порошенко подписал указ об установлении Дня пограничника

27 апреля, 2018, 11:25

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении 30 апреля Дня пограничника Украины

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Подписал Указ об установлении профессионального праздника - Дня пограничника - 30 апреля. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства", - написал президент.

Порошенко отметил, что Госпогранслужба Украины ведет историю от военных формирований Украинской революции 1917-1921 годов.

"Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921. 30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаково установили свои символы на границе Украинского государства. Сегодня исполняется 100 лет сине-желтой границе", - отметил глава государства.

Во время торжественной встречи с пограничниками и выпускниками Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого президент также вручил Звезду Героя Украины родным полковника Евгения Пикуса, который погиб в августе 2014 года во время боя с российской диверсионно-разведывательной группой.

Подписал Указ об установлении профессионального праздника - Дня пограничника - 30 апреля. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства — Петр Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.

Имею высокую честь вручить Звезду Героя Украины родным полковника Евгения Пикуса - его маме Анне Федосеевне и родному брату Михаилу. Евгений погиб смертью храбрых в августе 2014 года во время боя с российской диверсионно-разведывательной группой. Вечная слава Герою! — Петр Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.