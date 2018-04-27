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Порошенко подписал ратификацию соглашения с МБРР о кредитовании малого и среднего бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко подписал ратификацию соглашения с Международным банком реконструкции и развития о кредитовании малого и среднего бизнеса под государственные гарантии

Об этом сообщается на сайте президента.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", принятый Верховной Радой 5 апреля", - говорится в сообщении.

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Соглашение создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, вовлечения в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объеме 150 млн долларов США под государственные гарантии. Документ предусматривает получение ПАО "Укрэксимбанк" как заемщиком кредитных средств МБРР для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционного кредитования и финансирования оборотного капитала.

  • Напомним, подготовленный Литвой "План Маршалла" для Украины предусматривает $50 млрд на малый и средний бизнес.
  • Также, европейские банки договорились со "Сбербанком" о 50 млн евро для украинского бизнеса.
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