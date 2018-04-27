Подозреваемому в государственной измене и создании "ЛНР" Ефремову продлили арест
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
"В ходе вчерашнего судебного заседания Старобельского райсуда Луганской области Александру Ефремову продлена мера пресечения - содержание под стражей до 24.06.2018", - написала Сарган.
Следующее заседание по делу Ефремова запланировано на 14 мая. В суде допросят свидетелей стороны обвинения.
Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.
Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он находится под арестом.
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