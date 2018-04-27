Плохая погода расстраивает людей больше, чем теракты. По крайней мере, в соцсетях ,- исследование
Об исследовании пишет журнал PLOS One.
Двое ученых из Канады и США с помощью специального алгоритма проанализировали базу с 2,4 миллиарда постов в Facebook и 1,1 миллиарда записей в Twitter десятков миллионов пользователей с 2009 по 2016 г нашли в них эмоционально окрашенные слова и связали их с внешними обстоятельствами .
Оказалось, что люди пишут больше грустных постов, когда их не устраивает погода. Судя по публикациям в соцсетях, люди грустят одинаково и во время холода, и сразу после национальных трагедий - таких, как массовый расстрел в Сан-Бернардино в Калифорнии в 2015 году (тогда от рук преступников погибло 14 человек). Годовщине 11 сентября посвятили меньше печальных публикаций, чем заморозкам.
Больше, чем плохая погода, пользователей соцсетей огорчило только разрушительное землетрясение 2014 года в Калифорнии и наводнение 2015 года в штате Южная Каролина.
Методика исследования включала оценку публичного поста в соцсети. Алгоритм ставил каждому посту две оценки - за положительный и за отрицательный смысл. Пост "Вчера у меня получилось поставить бокал вина на живот" с хештегом #blessed (англ. одаренный) и #madeit ( получилось), например, получил 6,7 за позитив и 0 за негатив. Посты сопоставляли с данным метеорологов о температуре, осадках, влаге и облачности в момент публикации.
"Мы обнаружили, что погода влияет на то, как люди выражают себя, - объясняет один из авторов исследования, - плохая погода - жара и холод, дожди, сильная влажность и облачность дают спад общего настроения постов миллионов пользователей".
Положительными соцсети становятся при температуре от 20 ° C, выяснили ученые, но стоит столбику термометра подняться выше отметки 30 ° C, как люди снова начинают ворчать и грустить.
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