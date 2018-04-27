Ожидаем ответа РФ по обмену 23 россиян на украинских заложников 4 мая, - Геращенко
Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
"В это время позвонили журналисты с просьбой прокомментировали заявление российского представителя в ТКГ Грызлова относительно возможного освобождения. Друзья, позвольте мне не комментировать заявлений господина Грызлова и представителей ОРДЛО. Мы ждем от РФ и ее представителей не заявлений, а конкретного ответа относительно нашего предложения передать им 23 россиянина, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины ради освобождения украинцев в российских тюрьмах", - заявила Геращенко.
Для украинской стороны также принципиальным остается вопрос немедленного освобождения военных и журналиста Асеева, других заложников, которые несколько лет удерживаются на оккупированном Донбассе.
"Украинская сторона готова ради этого помиловать тех украинских граждан, совершивших преступления (но не убийства), связанные с войной. Будет хорошо, если на эти конкретные предложения РФ и ОРДЛО ответят 4 мая, как заявляет г-н Грызлов. Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников", - отметила первый заместитель главы Совета.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинцы.
- В марте Геращенко заявила, что вопрос относительно освобождения украинцев из российского плена серьезно осложняется на фоне задержания участника переговоров с боевиками об обмене Владимира Рубана и возможного планирования нардепом Надеждой Савченко теракта в Раде.
- На заседании гуманитарной группы в Минске заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко предложила обменять 23 россиян на украинских заложников, однако не получил от Москвы ответа.
- Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Россия хочет провести обмен заложников по новому коэффициенту.
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