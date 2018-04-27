Ожидаем ответа РФ по обмену 23 россиян на украинских заложников 4 мая, - Геращенко

27 апреля, 2018, 22:48

Украина уже давно готова к обмену украинских заложников на 23 россиян и ждет конкретного ответа от представителей РФ и ОРДЛО

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"В это время позвонили журналисты с просьбой прокомментировали заявление российского представителя в ТКГ Грызлова относительно возможного освобождения. Друзья, позвольте мне не комментировать заявлений господина Грызлова и представителей ОРДЛО. Мы ждем от РФ и ее представителей не заявлений, а конкретного ответа относительно нашего предложения передать им 23 россиянина, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины ради освобождения украинцев в российских тюрьмах", - заявила Геращенко.

Для украинской стороны также принципиальным остается вопрос немедленного освобождения военных и журналиста Асеева, других заложников, которые несколько лет удерживаются на оккупированном Донбассе.

"Украинская сторона готова ради этого помиловать тех украинских граждан, совершивших преступления (но не убийства), связанные с войной. Будет хорошо, если на эти конкретные предложения РФ и ОРДЛО ответят 4 мая, как заявляет г-н Грызлов. Мы давно готовы к очередному этапу освобождения заложников", - отметила первый заместитель главы Совета.