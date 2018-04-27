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Оккупанты на Донбассе стреляют из запрещенных минометов, пострадали 5 бойцов АТО

В четверг, 26 апреля, российские наемники на Донбассе 52 раза обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Новотроицкого. Также с минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов террористы били по опорным пунктам вблизи Лебединского, с 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Верхнеторецкого, Песков, Красногоровки и шахты "Бутовка".

Гранатометы различных систем и стрелковое оружие враг неоднократно применил под Авдеевкой, Марьинкой, Водяным и Каменкой. Из вооружения БМП обстреляли защитников шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - защитников Невельского, Талаковки и Опытного, из стрелкового оружия - позиции возле Ломакино, Лебединского, Широкино, Гнутово, Пищевика и Опытного, а неподалеку Новомихайловки и Марьинки целились снайперы.

На Луганском направлении с 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли укрепления вблизи Зайцево. Также из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Золотого.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения, еще двое - боевые травмы.

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