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Оккупанты 26 раз обстреляли украинских защитников, день прошел без потерь

От начала дня боевики российско-оккупационных войск 26 раз открывали огонь по укреплениям украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Лебединским.

Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Шахты "Бутовка" и Марьинки, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов - возле Каменки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного и Пищевика, а стрелковое оружие применили по оборонцах Авдеевки, Красногоровки и Широкиного.

На Луганском направлении из 120-мм миномета, вооружения БМП и гранатометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Светлодарска.

Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали.

 

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