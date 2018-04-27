Оккупанты 26 раз обстреляли украинских защитников, день прошел без потерь
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил под Лебединским.
Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Шахты "Бутовка" и Марьинки, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов - возле Каменки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного и Пищевика, а стрелковое оружие применили по оборонцах Авдеевки, Красногоровки и Широкиного.
На Луганском направлении из 120-мм миномета, вооружения БМП и гранатометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Светлодарска.
Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали.
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