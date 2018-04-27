Новый госсекретарь США Майк Помпео приехал на встречу НАТО обсудить российскую агрессию в Украине, Сирии и Грузии

27 апреля, 2018, 09:41

Сразу же после приведения к присяге новый госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Брюсселль на министерскую встречу НАТО

Об этом сообщает Reuters

Это будет первая встреча Помпео с представителями НАТО. На заседании будет обсуждаться агрессия России в Украине, Грузии и Сирии, а также планы по повышению безопасности на южных приграничных территориях Европы.

Новоназначенный госсекретарь также будет призывать членов альянса к увеличению своих военных бюджетов, чтобы достичь цели в 2% ВВП на оборону до 2024 года.

Сообщается, что бывший директор ЦРУ уже был привлечен к дипломатическим переговорам США.

Напомним, 26 апреля Сенат США в полном составе утвердил Майка Помпео на посту государственного секретаря США.