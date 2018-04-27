Новый госсекретарь США Майк Помпео приехал на встречу НАТО обсудить российскую агрессию в Украине, Сирии и Грузии
27 апреля, 2018, 09:41
Сразу же после приведения к присяге новый госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Брюсселль на министерскую встречу НАТО
Об этом сообщает Reuters
Это будет первая встреча Помпео с представителями НАТО. На заседании будет обсуждаться агрессия России в Украине, Грузии и Сирии, а также планы по повышению безопасности на южных приграничных территориях Европы.
Новоназначенный госсекретарь также будет призывать членов альянса к увеличению своих военных бюджетов, чтобы достичь цели в 2% ВВП на оборону до 2024 года.
Сообщается, что бывший директор ЦРУ уже был привлечен к дипломатическим переговорам США.
Напомним, 26 апреля Сенат США в полном составе утвердил Майка Помпео на посту государственного секретаря США.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.
- На должность директора ЦРУ президент США назначил Джину Хэспел, которая ранее была первым заместителем главы ведомства. Хэспел имеет 30-летний опыт работы в ЦРУ и стала первой в истории женщиной, возглавившей это ведомство.
- Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что санкции, наложенные на Россию из-за агрессии в Украине, должны оставаться в силе.
- 24 января комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутую президентом Дональдом Трампом на должность госсекретаря США.
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