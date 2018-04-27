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Новые песни и технологии: с чем на сцену возвращается ABBA


фото: Pinterest
Шведская группа ABBA, которая распалась в начале 1980-х годов, объявила о временном воссоединении и выпуске новых песен

Об этом сообщила группа в Facebook.

В посте говорится, что решение записать эти композиции пришло на фоне будущего "виртуального тура” в 2019 году.

“Мы все почувствовали, что за 35 лет было бы здорово снова объединиться и зайти в студию звукозаписи. Так мы и сделали. Это было так, будто время остановилось, и мы просто были в коротком отпуске. Это были очень приятные ощущения!”- написали музыканты.

В результате сотрудничества Агнета, Бьерн, Бенни и Анни-Фрид записали две песни. Одну из них “I still have faith in you” группа исполнит на "виртуальной" программе NBC и BBC.

 

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