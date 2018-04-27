НАБУ показало фильм о взяточнике из столичной СБУ, который легализировал мигрантов

27 апреля, 2018, 15:04

Национальное антикоррупционное бюро Украины показало фильм с фрагментами следственных действий в отношении задержанного на взятке в $47,5 тыс. руководителя одного из отделов киевского главка СБУ

Видео обнародовала в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов имело бы следствием возможным выдворении этих лиц с территории Украины", - пояснили в НАБУ схему преступных действий.

В Бюро отметили, что видео обнародовали, учитывая общественный резонанс этого события.