НАБУ показало фильм о взяточнике из столичной СБУ, который легализировал мигрантов
27 апреля, 2018, 15:04
Национальное антикоррупционное бюро Украины показало фильм с фрагментами следственных действий в отношении задержанного на взятке в $47,5 тыс. руководителя одного из отделов киевского главка СБУ
Видео обнародовала в Facebook пресс-служба НАБУ.
"Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов имело бы следствием возможным выдворении этих лиц с территории Украины", - пояснили в НАБУ схему преступных действий.
В Бюро отметили, что видео обнародовали, учитывая общественный резонанс этого события.
- Напомним, ранее НАБУ задержала в Киеве работника главка СБУ, который за взятки легализировал иностранцев.
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