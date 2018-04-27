 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАБУ показало фильм о взяточнике из столичной СБУ, который легализировал мигрантов

Национальное антикоррупционное бюро Украины показало фильм с фрагментами следственных действий в отношении задержанного на взятке в $47,5 тыс. руководителя одного из отделов киевского главка СБУ

Видео обнародовала в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов имело бы следствием возможным выдворении этих лиц с территории Украины", - пояснили в НАБУ схему преступных действий.

В Бюро отметили, что видео обнародовали, учитывая общественный резонанс этого события.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

27 апреля, 2018 пятница

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать