На Волыни ночью трое человек сгорели в жилом доме
27 апреля, 2018, 09:07
В ночь на 27 апреля в городе Рожище Волынской области в результате пожара в частном доме погибли трое людей
Об этом сообщили в ГСЧС, передает "Интерфакс-Украина".
Пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме по ул. Кулиша, 42. Спасатели узнали о возгорании в 00:27.
Бригада из 10 пожарных с тремя единицами спецтехники потушили пожар в 04:30, однако спасти людей уже не удалось.
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- Напомним, ранее в Одессе на пляже сгорел ресторан. Нацгвардейцы вывели из пожара человека и вынесли несколько баллонов с газом.
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