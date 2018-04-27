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На Волыни ночью трое человек сгорели в жилом доме

В ночь на 27 апреля в городе Рожище Волынской области в результате пожара в частном доме погибли трое людей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает "Интерфакс-Украина".

Пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме по ул. Кулиша, 42. Спасатели узнали о возгорании в 00:27.

Бригада из 10 пожарных с тремя единицами спецтехники потушили пожар в 04:30, однако спасти людей уже не удалось.

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