На Волыни ночью трое человек сгорели в жилом доме

27 апреля, 2018, 09:07

В ночь на 27 апреля в городе Рожище Волынской области в результате пожара в частном доме погибли трое людей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает "Интерфакс-Украина".

Пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме по ул. Кулиша, 42. Спасатели узнали о возгорании в 00:27.

Бригада из 10 пожарных с тремя единицами спецтехники потушили пожар в 04:30, однако спасти людей уже не удалось.

Читайте также. В работе украинских ТРЦ выявили 15 тысяч нарушений. Какие комплексы стоит обходить стороной