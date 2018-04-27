На Одесщине поймали боевика "ЛНР", причастного к трагедии 2 мая

27 апреля, 2018, 13:07

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика "ЛНР", который принимал участие в трагических событиях 2 мая в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к "ЛНР". Он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО. За несколько месяцев он оставил террористов и вернулся на Одесщину.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в его доме, в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского.

Во время обыска правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

По информации спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях второго мая 2014 года в Одессе.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (создание террористической группы).