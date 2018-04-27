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На Одесщине поймали боевика "ЛНР", причастного к трагедии 2 мая


фото: прес-служба СБУ
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика "ЛНР", который принимал участие в трагических событиях 2 мая в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к "ЛНР". Он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО. За несколько месяцев он оставил террористов и вернулся на Одесщину.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в его доме, в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского.

Во время обыска правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

По информации спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях второго мая 2014 года в Одессе.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УКУ (создание террористической группы).

  • 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых столкновений между противниками и сторонниками территориальной целостности Украины погибли 48 человек и более 200 были ранены. В тот день беспорядки начались именно на Греческой площади, там же были и первые погибшие - представители украинской общины города.
  • В течение трех лет суд устанавливал личную вину каждого из пяти задержанных членов пророссийской группировки "титушек" во главе с бывшим милиционером, сыном тогдашнего ректора одесского милицейского вуза Долженковым (он же Капитан Какао), который руководил местным Антимайданом.
  • 18 июня судьи Ильичевского городского суда в Черноморскую признали невиновными подсудимых по делу о событиях 2 мая в Одессе по делу о массовых беспорядках.
  • Сотрудники СБУ сразу задержали фигурантов беспорядков в Одессе в мае 2014 года, которых оправдал суд.
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