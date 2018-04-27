МВД обжаловало восстановление в должности экс-руководителя ГСЧС Бочковского и подало жалобу на судей
Об этом сообщает МВД.
Обвинительный акт в уголовном производстве против Бочковского направили в суд. Его обвиняют во взяточничестве, подлоге и злоупотреблении служебным положением. Судебное разбирательство этого уголовного производства в настоящее время продолжается.
"Решение административного суда о восстановлении Бочковского на должности главы ГСЧС Украины обжаловано в законном порядке. В то же время на действия судей окружного административного суда г. Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия", - говорится в заявлении МВД.
Представитель кадрового аппарата ГСЧС пояснил, что разрешением на допуск в административное здание для Бочковского может быть только соответствующее решение правительства, а не судебное постановление. Сейчас же такого распоряжения Кабмина нет.
- Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания Кабмина были задержаны глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Они подозревались в организации коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов у компаний по завышенным ценам.
- Печерский суд 27 марта решил не применять меру пресечения для Бочковского, потому что чиновника пришлось бы отпустить из-под стражи через 72 часа после задержания - 28 марта.
- Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что прокуратура отозвала ходатайство об аресте бывшего главы ГСЧС Сергея Бочковского, чтобы расширить его. По словам Авакова, суд получит новое ходатайство об аресте Бочковского 27 марта.
- 2 апреля Сергей Бочковский вышел из СИЗО под залог в размере почти 1,2 млн грн.
- Позже сообщалось, что Бочковский и Стоецкий обвинялись в хищении бюджетных средств в размере 1 млн грн.
- В декабре 2015 года из-за отказа ГПУ подписывать обвинения Бочковскому Арсен Аваков мог уйти в отставку.
- Суд восстановил Бочковского на должности 26 апреля.
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