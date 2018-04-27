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МВД обжаловало восстановление в должности экс-руководителя ГСЧС Бочковского и подало жалобу на судей


фото: dsns.gov.ua
Министерство внутренних дел Украины подало апелляцию в отношении возобновленного на должности экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского, которого задержали в прямом эфире ТВ по подозрению в коррупции

Об этом сообщает МВД.

Обвинительный акт в уголовном производстве против Бочковского направили в суд. Его обвиняют во взяточничестве, подлоге и злоупотреблении служебным положением. Судебное разбирательство этого уголовного производства в настоящее время продолжается.

"Решение административного суда о восстановлении Бочковского на должности главы ГСЧС Украины обжаловано в законном порядке. В то же время на действия судей окружного административного суда г. Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия", - говорится в заявлении МВД.

Как сообщал 27 апреля Укринформ, Бочковского не допустили до рабочему месту.

Представитель кадрового аппарата ГСЧС пояснил, что разрешением на допуск в административное здание для Бочковского может быть только соответствующее решение правительства, а не судебное постановление. Сейчас же такого распоряжения Кабмина нет.

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