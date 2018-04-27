Мерседес к яхте. Судья получил гуманитарку от КГГА - дорогое авто

27 апреля, 2018, 19:57

Судья Голосеевского районного суда города Киева Николай Шкирай получил в качестве гуманитарной помощи автомобиль Mercedes-Benz С 180 стоимостью около 35 тысяч долларов, обладая при этом моторной яхтой Salpa Laver

Об этом сообщает проект "Декларации"

Год назад Департамент социальной политики КГГА предоставил Николаю Шкираю Mercedes-Benz C 180 2015 года выпуска. Автомобиль был выдан в качестве гуманитарной помощи как инвалиду II группы. В декларации судья указал авто на праве пользования. Но выдержка из открытого реестра МВД показывает, что Шкирай – владелец авто. Согласно порядку обеспечения инвалидов автомобилями, утвержденного постановлением Кабмина, транспортное средство сразу же оформляется на лицо, которое его получило, но без права отчуждения. Стоимость машины, выделенной судьи, колеблется от 35 до 40 тыс.$

Среди задекларированного - швейцарские часы Ulysse Nardin и 31 тыс. $ наличных. По недвижимости судья обладает гаражом площадью 38 кв. м в Севастополе, более 2 гектарами земли в Николаевской области и 86-метровой квартирой и машиноместом в Киеве, которые были ему кем-то подаренные в 2012 году.

Также сообщается, что в 2016 году Николай Шкирай приобрел итальянскую моторную яхту Salpa Laver 31,5. Покупка якобы обошлась ему всего в 135 000 гривен и еще 304 000 стоило ее растаможку. Однако реальная стоимость такого судна составляет около 1,8 млн гривен.

Судья фигурировал в сюжете Надежды Бурдей "Тихая гавань" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом"

Николай Шкирай работает в Киевском Голосеевском суде с 2015 года. Ранее вершил правосудие в Николаеве и Севастополе.