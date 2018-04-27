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Лига Европы: результаты первых полуфиналов


фото: uefa.com
26 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы

Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи

"Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) 2:0

Голы: Товен, 15; Нжие, 63

"Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 1:1

Голы: Ляказетт, 61 - Гризманн, 82

На 10-й минуте удален Врсалько ("Атлетико")

  • Повторные матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 3 мая.

  • Последний представитель Украины в Лиге Европы - киевское "Динамо" прекратило борьбу в 1/8 финала, уступив итальянскому "Лацио.

  • Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.

  • Лига Европы последний турнир, который может выиграть "Арсенал" под руководством французского тренера Арсена Венгера - он объявил, что после окончание этого сезона уходит в отставку.

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