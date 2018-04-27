Лига Европы: результаты первых полуфиналов
27 апреля, 2018, 07:00
26 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы
Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи
"Марсель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) 2:0
Голы: Товен, 15; Нжие, 63
"Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 1:1
Голы: Ляказетт, 61 - Гризманн, 82
На 10-й минуте удален Врсалько ("Атлетико")
- Повторные матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 3 мая.
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Последний представитель Украины в Лиге Европы - киевское "Динамо" прекратило борьбу в 1/8 финала, уступив итальянскому "Лацио.
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Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.
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Лига Европы последний турнир, который может выиграть "Арсенал" под руководством французского тренера Арсена Венгера - он объявил, что после окончание этого сезона уходит в отставку.
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