Легендарный футболист "Барселоны" Иньеста уходит из клуба

27 апреля, 2018, 15:09

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста объявил, что по окончании нынешнего сезона покидает команду

Соответствующее заявление Иньеста сделал сегодня во время пресс-конференции, состоявшейся после тренировки, сообщает As.

Иньеста сообщил, что нынешний сезон для него в каталонском клубе - последний.

"Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. "Барселона" останется для меня лучшим клубом мира - клубом, который дал мне все", - сказал Иньеста.

Иньеста продолжит карьеру в китайском клубе "Чунцин Лифань", с которым он подпишет трехлетний контракт.