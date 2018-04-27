Легендарный футболист "Барселоны" Иньеста уходит из клуба
27 апреля, 2018, 15:09
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста объявил, что по окончании нынешнего сезона покидает команду
Соответствующее заявление Иньеста сделал сегодня во время пресс-конференции, состоявшейся после тренировки, сообщает As.
Иньеста сообщил, что нынешний сезон для него в каталонском клубе - последний.
"Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. "Барселона" останется для меня лучшим клубом мира - клубом, который дал мне все", - сказал Иньеста.
Иньеста продолжит карьеру в китайском клубе "Чунцин Лифань", с которым он подпишет трехлетний контракт.
- 33-летний Иньеста выступает за "Барселону" с 2001 года. В общем он выиграл вместе с клубом 31 трофей - восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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