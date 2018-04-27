Китаец с ножом пришел в школу, где его травили: 7 детей убиты

27 апреля, 2018, 19:29

В Китае семь учеников погибли, еще 12 получили ранения после нападения мужчины с ножом возле средней школы

Об этом сообщает China Daily.

Случай произошел в пятницу в городе Мижи, провинция Шэньси. Среди погибших - пять девочек и 2 мальчика. Еще 12 учеников ранены, они получают неотложную помощь в больнице.

28-летнего подозреваемого по фамилии Чжао задержали. Оказалось, что это местный житель, который когда-то учился в той же школе, что и погибшие.

Нападающий признался, что его "травили" в школе, он "ненавидел" своих одноклассников и решил воспользоваться ножом, чтобы отомстить.