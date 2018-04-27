КСУ признал неконституционным Закон 2012 года "О всеукраинском референдуме"

27 апреля, 2018, 09:47

Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Закон "О всеукраинском референдуме" 6 ноября 2012 года

Об этом сообщил в Facebook судья КСУ Василий Лемак, который выступил докладчиком по этому делу.

"Конституционный Суд Украины принял решение, автором которого я был и в отношении которого глубоко убежден в его важности для Украины. Дело даже не в конкретном законе, признанном неконституционным. Дело в ряде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобное!" - написал Лемак.

Закон "О всеукраинском референдуме", принятый Верховной Радой 6 ноября 2012 года, был опубликован и вступил в силу 28 ноября 2012 года. Его критиковали за несоответствие требованиям Конституции Украины и называли таким, что несет угрозу конституционному строю.

В частности, негативно оценивались правовая неопределенность и неоправданно широкий предмет всеукраинского референдума, отсутствие должного порядка формирования и организации работы комиссий референдума как независимых и беспристрастных органов администрирования, невозможность участия политических партий как полноценных субъектов процесса референдума, необоснованное повышение роли органов государственной власти в процессе референдума, отсутствие эффективного механизма наблюдения за ходом процесса референдума, непрозрачность и неконтролируемость источников финансирования агитации, необеспечение открытости такой агитации и ряд других положений.

Законом было предусмотрено, что предметом референдума могут быть вопросы: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона или внесении изменений в действующий закон (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, по поводу которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум). Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

В июне 2013 года Венецианская комиссия оценила Закон "О всеукраинском референдуме" по запросу главы Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреса Геркеля. ВК установила, что разрешение выносить на референдум вопрос внесения изменений в Конституцию или новую Конституцию может нарушить конституционную стабильность и законность в Украине. Кроме того, комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью соответствует международным стандартам в отношении вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе. Также Венецианская комиссия отметила ряд технических проблем в законе о всеукраинском референдуме.