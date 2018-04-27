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ГПУ рассказала, почему обыскивали морпорт Фирташа


фото: nikvesti
Генеральная прокуратура Украины сообщила, что обыски в николаевском морпорту "Ника-Тера", который принадлежит Дмитрию Фирташу, проводили по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов

Об этом говорится на сайте ГПУ.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции и злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной фискальной службы Украины, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установили, что ряд предприятий с признаками фиктивности незаконно экспортируют сельскохозяйственную продукцию.

Приобретение этой продукции документально не отражено, а для ее производства отсутствуют необходимые условия. Это свидетельствует о проведении легализации товаров неустановленного происхождения. Экспортируемая продукция закуповувалась у населения за наличные, без уплаты налога на доходы физических лиц. Кроме того, предприятия не декларировали прибыль.

В ходе следствия Печерский райсуд Киева предоставил постановления на проведение обысков в ГП «Николаевский морской торговый порт», ООО «Морской специализированный порт Ника - Тера» и ООО «ТИС-Зерно».

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