ГПУ рассказала, почему обыскивали морпорт Фирташа
Об этом говорится на сайте ГПУ.
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции и злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной фискальной службы Украины, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установили, что ряд предприятий с признаками фиктивности незаконно экспортируют сельскохозяйственную продукцию.
Приобретение этой продукции документально не отражено, а для ее производства отсутствуют необходимые условия. Это свидетельствует о проведении легализации товаров неустановленного происхождения. Экспортируемая продукция закуповувалась у населения за наличные, без уплаты налога на доходы физических лиц. Кроме того, предприятия не декларировали прибыль.
В ходе следствия Печерский райсуд Киева предоставил постановления на проведение обысков в ГП «Николаевский морской торговый порт», ООО «Морской специализированный порт Ника - Тера» и ООО «ТИС-Зерно».
- Напомним, в четверг, 26 апреля, в Николаевском морском порту "Ника-Тера", который принадлежит Дмитрию Фирташу, киевские правоохранители проводили обыски.
- В марте 2018 года ГПУ проводила обыски на подконтрольных Фирташу предприятиях из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
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