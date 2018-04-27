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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал путь Украины к НАТО


фото: Reuters
Соединенные Штаты ожидают от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО

Об этом сообщает “Укринформ”.

“Сегодня мы говорили об Украине, о ее потенциале как партнера НАТО. Еще надо проделать много работы на длинном пути, чтобы этого достичь”, - заявил госсекретарь США, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Украина может получить план действий относительно членства в НАТО.

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