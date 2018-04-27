Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал путь Украины к НАТО
27 апреля, 2018, 20:30
Соединенные Штаты ожидают от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО
Об этом сообщает “Укринформ”.
“Сегодня мы говорили об Украине, о ее потенциале как партнера НАТО. Еще надо проделать много работы на длинном пути, чтобы этого достичь”, - заявил госсекретарь США, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Украина может получить план действий относительно членства в НАТО.
- Напомним, 26 апреля Сенат США в полном составе утвердил Майка Помпео на посту государственного секретаря США.
- На следующий день Помпео приехал на встречу НАТО обсудить российскую агрессию в Украине, Сирии и Грузии.
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