Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал путь Украины к НАТО

27 апреля, 2018, 20:30

Соединенные Штаты ожидают от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО

Об этом сообщает “Укринформ”.

“Сегодня мы говорили об Украине, о ее потенциале как партнера НАТО. Еще надо проделать много работы на длинном пути, чтобы этого достичь”, - заявил госсекретарь США, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях Украина может получить план действий относительно членства в НАТО.