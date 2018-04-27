Главу Белоцерковского военторга подозревают в растрате 1,3 млн гривен

27 апреля, 2018, 22:35

Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала бывшую и. о. директора "Белоцерковского военторга" за растрату 1,3 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следователи выяснили, что в ноябре-декабре 2014 года и.о. директора безосновательно перечислила денежные средства предприятия в размере более 1,3 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ими консалтинговые услуги в юридической сфере.

"Следственный отдел военной прокуратуры Центрального региона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим положением в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

29 января 2018 года женщине сообщили о подозрении и в связи с тем, что она скрывалась от следствия, объявили в розыск. 27 апреля 2018 года во время санкционированного судом обыска квартиры с целью установления местонахождения разыскиваемого лица следователи военной прокуратуры совместно с оперативниками уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции задержали подозреваемую. Следственные действия продолжаются. Подано ходатайство следственному судье об избрании подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей.

Подозреваемой грозит заключение сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.