Главе "Верховного суда ДНР", который выносил смертные приговоры, дали 12 лет. Заочно

27 апреля, 2018, 15:17

В Донецкой области заочно приговорили к 12 годам лишения свободы гражданина РФ Эдуарда Якубовского, который возглавляет "Верховный суд ДНР"

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Очередным осужденным за работу на оккупантов стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил "Верховный суд ДНР" в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Под председательством Якубовского "Верховный суд ДНР" постановил ряд незаконных приговоров, в том числе - смертной казни. Среди осужденных есть боец, которого представители "ДНР" взяли в плен, а затем назначили наказание за "шпионаж" в пользу Украины в виде 30 лет в колонии строгого режима.

В июне 2017 Селидовский городской суд оправдал Якубовского, однако прокуратура обжаловала это решение. И 26 апреля 2018 Апелляционный суд вынес новый приговор, которым Якубовского признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Так что 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.