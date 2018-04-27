 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Главе "Верховного суда ДНР", который выносил смертные приговоры, дали 12 лет. Заочно

Эдуард Якубовский
В Донецкой области заочно приговорили к 12 годам лишения свободы гражданина РФ Эдуарда Якубовского, который возглавляет "Верховный суд ДНР"

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Очередным осужденным за работу на оккупантов стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил "Верховный суд ДНР" в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Под председательством Якубовского "Верховный суд ДНР" постановил ряд незаконных приговоров, в том числе - смертной казни. Среди осужденных есть боец, которого представители "ДНР" взяли в плен, а затем назначили наказание за "шпионаж" в пользу Украины в виде 30 лет в колонии строгого режима.

В июне 2017 Селидовский городской суд оправдал Якубовского, однако прокуратура обжаловала это решение. И 26 апреля 2018 Апелляционный суд вынес новый приговор, которым Якубовского признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Так что 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2018 пятница

больше новостей

27 апреля, 2018 пятница

26 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать