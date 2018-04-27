Футболку Винника и пиджак Зиброва продадут на аукционе

27 апреля, 2018, 19:05

Волынские интернет-издания проведут благотворительный аукцион для сбора средств на строительство храма Святого Николая Чудотворца в Волновахе

Об этом сообщают "Волынские новости".

2 мая на своих Facebook-страницах волынские СМИ выставят лоты с короткими описаниями, фото и стартовой стоимостью. Желающий в комментариях будут вызываться купить вещь, а следующие будут предлагать повышенную цену.

Всего на продажу планируется выставить 22 лота. Среди них объекты искусства, которые исполняли дети из Волновахи, картины бойцов из 51-й и 14-й бригад, картины Татьяны Мялковской, личные вещи, которые представила семья Николая Романюка, пиджак Павла Зиброва, футболка с автографом Олега Винника.