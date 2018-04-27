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Фанат сделал тату футболки любимого клуба на все тело и стал звездой


фото: instagram
Фанат бразильского "Фламенго" сделал тату в виде футболки любимого клуба на все тело и стал звездой в Бразилии

Фото татуировки фанат "Фламенго" Жозе Маурисиу дос Анжуш выложил в Instagram.

33-летний болельщик пошел набивать тату с цветами клуба на руку, а в итоге полностью зататуировал себе торс.

Сделать татуировку в виде футболки мужчине предложил тату-мастер, который понял, что дос Анжуш станет живой рекламой его салона. Фан заплатил за работу, которая могла стоить 3100 евро, всего 190 евро - столько ему бы стоила татуировка на руке.

Чтобы сделать огромное тату, понадобился целый год - 32 сеансы в целом продолжались 90 часов. Фото каждого сеанса Жозе выкладывал на своей странице в Instagram, и собрал благодаря этому 25 тысяч подписчиков.

Жозе Маурисиу дос Анжуш стал в Бразилии настоящей звездой, у него берут интервью, приглашают на телеэфиры, фотографируются обычные прохожие и известные люди - такие, как легендарный в прошлом футболист "Фламенго" Зико.

 

 

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