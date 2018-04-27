Евровидение изменило систему подсчета голосов
Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.
Отныне оценки жюри будут исчисляться по более сложной схеме, чем это было раньше. Баллы каждого из членов жюри будут иметь разный вес в зависимости от позиции, на которую судья поставит участника. Ниже балл будет влиять на итоговый результат в меньшей степени, чем выше, как показано на графике.
Таким образом, коллегиальное решение будет иметь преимущество над мнением каждого члена жюри отдельно. Это правило было введено для того, чтобы избежать ситуаций, когда большинство членов жюри отдают предпочтение одному участнику, а особое мнение одного из судей при этом может сильно повлиять на результат.
"С учетом этого изменения в процедуре голосования жюри мы можем гарантировать, что более высокие оценки песен будут присуждаться слаженно и мнение группы судей будет цениться выше, чем мнение каждого из них в отдельности", - сказал супервайзер Евровидения Йон Ула Санн.
- В 2016 году Евровидение впервые за 40 лет сменило правила голосования. Тогда оценки профессионального жюри и зрительского голосования начали выставляться отдельно.
- Напомним, Евровидение пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая. Страна впервые будет принимать у себя шоу благодаря победе своего участника Сальвадора Собрала в Киеве в прошлом году.
- В этом году представитель от Украины Melovin выступит под номером 18 - последним во втором полуфинале.
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