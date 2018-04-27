Евросоюз будет бороться с фейковыми новостями и требует того же от соцсетей. Как это будет работать

27 апреля, 2018, 10:06

Еврокомиссия вводит ряд мер для борьбы с дезинформацией и требует от социальных сетей прекращения практики распространения на своих платформах фейковых новостей

Об этом говорится в соответствующем руководстве Европейской Комиссии (ЕК), которое было обнародовано в четверг, 26 апреля, передает DW.

Согласно этому документу, в случае, если социальным сетям не удастся искоренить фейковые новости, Европейский Союз может прибегнуть к дальнейшим мероприятиям для борьбы с дезинформацией в соцсетях.

Также ЕК намерена способствовать созданию независимой экспертной сети, которая будет заниматься проверкой фактов для выявления фейковых новостей. Отмечается, что Европе необходимы дополнительные усилия в направлении медиаобразования населения, а также поддержка качественных средств массовой информации.

В ЕК ждут от социальных сетей выработки "Кодекса практики саморегулирования" до июля текущего года, который будет иметь целью пресечение распространения фейковых новостей. ЕК планирует следить за внедрением этих норм сетями.

"Мы будем ждать очевидных результатов, которые можно будет оценить, до октября этого года. И тогда, в случае необходимости, в декабре мы решим, считаем ли уместным принятие дополнительных мер", - заявила в четверг еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль.

По словам еврокомиссара, впервые в документах ЕС дают определение дезинформации. Под ней понимают "информацию, ложность или ложность которой можно доказать, которую создают, подают и распространяют с целью получения экономической выгоды или намеренного введения в заблуждение общественности и которая может нанести общественный вред".

Вредом здесь может быть угроза как демократическим политическим процессам или процессам принятия решений, так и здравоохранению или защите окружающей среды.

При этом ошибка в сообщении, сатира, пародия дезинформацией не является. Так же, как и журналистика, в которой четко прослеживается политическая позиция автора. "Только потому, что вы не согласны с чем-то или не согласны с мировоззрением, на котором что-то основывается, еще не обязательно делает сообщение фейковой новостью", - пояснил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулин Кинг.

Для борьбы с дезинформацией и фейк Еврокомиссия инициирует целый ряд мероприятий:

- ЕК созывает форум, в который войдут представители интернет-платформ, рекламодателей, СМИ и гражданского общества. Целью его работы будет создать Кодекс практик по дезинформации, действующий для всего ЕС. Он должен быть опубликованным до июля этого года. После этого Еврокомиссия будет оценивать его эффект до октября. Если же результаты окажутся неудовлетворительными, она предложит другие действия, включая принятие новых нормативных документов.



- ЕК намерена продвигать в сотрудничестве с онлайн-платформами добровольные системы идентификации поставщиков информации в интернете, что должно укрепить доверие к надежным источникам. ЕК поддержит создание независимой Европейской сети факт-чекеров.

Сначала они будут обмениваться опытом и находить общие методы работы. В дальнейшем в Еврокомиссии хотят запустить европейскую онлайн-платформу о дезинформации, которую смогут использовать факт-чекеры.

Идея заключается в том, что когда какая-то новость обозначается как фейковая, то информация об этом должна быстро становиться доступной всей сети. Это позволит более оперативно останавливать распространение фейков и развенчивать их. В ЕК подчеркивают: решение, как реагировать на эти фейки, - дело самих факт-чекеров.

- ЕК хочет способствовать повышению медийной грамотности граждан, чтобы они могли самостоятельно осознанно выбирать, какие новости и материалы им читать.

- Поддержка качественной журналистики. В ЕК хотят быстрого принятия реформы авторского права в ЕС. Она должна усилить позиции издателей (в первую очередь СМИ) по сравнению с онлайн-платформами. В частности, это должно облегчить редакциям и журналистам монетизацию контента, который они производят.

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