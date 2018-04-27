Электрокар Tesla за 50 тысяч гривень. Что нашли в декларации столичной коммунальщицы

27 апреля, 2018, 13:10

Начальница планово-экономического отдела КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района. Киева" Татьяна Шуберт в 2017 году получила в подарок от сына автомобиль Tesla Model S

Владелицей электрокара Tesla Model S 2013 выпуска Татьяна Шуберт стала 11 апреля прошлого года. Согласно декларации, его стоимость на дату приобретения составляла 50 тыс. грн. Однако в настоящее время на вторичном рынке цены на такие авто в зависимости от комплектации колеблются от 40 до 55 тыс. долларов, сообщает проект "Декларации" на сайте Bihus.Info.

В разделе о доходах коммунальщица указала 50 тыс. грн подарка в неденежной форме от своего сына Владимира Шуберта.

Вероятно, речь идет именно об этом автомобиле. Еще 270 тыс. гривень чиновнице подарил ее 87-летний отец Анатолий Ластовский.

В января 2016 года Татьяна Шуберт оформила свидетельство о праве собственности на 93-метровую квартиру в элитном жилом комплексе Park Avenue VIP, что по проспекту Голосеевском, 60. Цена подобных квартир от застройщика составляет более 5,5 млн грн.

Согласно выписки из Реестра прав на недвижимое имущество, Владимир Шуберт обладает еще тремя квартирами в микрорайоне Позняки. Две из них были куплены им в 2012-м, третья - в 2015 году. Кроме этого, в прошлом году, после того как подарил Tesla матери, он приобрел себе новенький Ford Mondeo стоимостью около 30 тыс. долларов.

Дочь коммунальщицы Анна Шуберт в 2014 году также стала обладательницей Range Rover Sport 2012 года. В настоящее время средняя цена такой машины составляет около 40 тыс. долларов.