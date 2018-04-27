Экс-главу аграрной госкорпорации Вовчука и российского олигарха Федорычева объявили в розыск

27 апреля, 2018, 10:51

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука и российского олигарха Алексея Федорычева

Об этом сообщает НАБУ.

Вовчук и Федорович подозреваются в нанесении убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".

Известно, что Петр Вовчук - уроженец Львова, зарегистрирован по адресу в Киеве. В 2014 году его уволили с должности главы ГПЗКУ.

Алексей Федорычев - уроженец Красногорска, Российской Федерации. Имеет гражданство Венгрии и проживает в Монако. Он бывший владелец московского "Динамо" и "Ростова". Компания бизнесмена Fedcominvest спонсирует ФК "Монако" (Франция).