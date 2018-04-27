Экс-главу аграрной госкорпорации Вовчука и российского олигарха Федорычева объявили в розыск
27 апреля, 2018, 10:51
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука и российского олигарха Алексея Федорычева
Об этом сообщает НАБУ.
Вовчук и Федорович подозреваются в нанесении убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".
Известно, что Петр Вовчук - уроженец Львова, зарегистрирован по адресу в Киеве. В 2014 году его уволили с должности главы ГПЗКУ.
Алексей Федорычев - уроженец Красногорска, Российской Федерации. Имеет гражданство Венгрии и проживает в Монако. Он бывший владелец московского "Динамо" и "Ростова". Компания бизнесмена Fedcominvest спонсирует ФК "Монако" (Франция).
- Напомним, летом 2016 года бывшего и.о. главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Валерия Томиленко и главу правления ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" задержали за хищение 50 млн грн
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