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Ехал в Зальцбург, а попал в Баварскую тюрьму. СМИ рассказали о задержании экс-депутата Крючкова


фото: REUTERS
Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, которого разыскивает НАБУ, содержится под стражей в Баварии

Об этом сообщает DW.

Крючкова обвиняют в хищении сотен миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго". Экс-депутат примерно год скрывался от правоохранителей. Однако 14 апреля его задержали на немецко-австрийской границе, когда он направлялся в Зальцбург.

Экс-депутата доставили в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения. С тех пор Крючков находится под стражей.

Немецкие правоохранители подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на арест до времени, пока с Украины поступят документы на экстрадицию.

 

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