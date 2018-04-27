Ехал в Зальцбург, а попал в Баварскую тюрьму. СМИ рассказали о задержании экс-депутата Крючкова

27 апреля, 2018, 16:55

Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, которого разыскивает НАБУ, содержится под стражей в Баварии

Об этом сообщает DW.

Крючкова обвиняют в хищении сотен миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго". Экс-депутат примерно год скрывался от правоохранителей. Однако 14 апреля его задержали на немецко-австрийской границе, когда он направлялся в Зальцбург.

Экс-депутата доставили в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения. С тех пор Крючков находится под стражей.

Немецкие правоохранители подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на арест до времени, пока с Украины поступят документы на экстрадицию.