Депутаты готовят законопроект о переименовании Днепропетровской области
27 апреля, 2018, 18:07
150 народных депутатов поддержали инициативу внесения изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области
Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.
Группа народных депутатов подала законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области.
Соавтор законопроекта Андрей Тетерук (нардеп от "Народного фронта") сообщил, что инициатива предусматривает переименование Днепропетровской области в Сечеславску, передает “Интерфакс-Украина”.
- 19 мая 2016 года Верховная Рада приняла постановление №3864 о переименовании м. Днепропетровска в Днепр в рамках закона о декоммунизации.
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