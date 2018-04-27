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Депутаты готовят законопроект о переименовании Днепропетровской области


фото: zib.com.ua
150 народных депутатов поддержали инициативу внесения изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области

Соответствующий документ появился на сайте Верховной Рады.

Группа народных депутатов подала законопроект №8329 о переименовании Днепропетровской области.

Соавтор законопроекта Андрей Тетерук (нардеп от "Народного фронта") сообщил, что инициатива предусматривает переименование Днепропетровской области в Сечеславску, передает “Интерфакс-Украина”.

  • 19 мая 2016 года Верховная Рада приняла постановление №3864 о переименовании м. Днепропетровска в Днепр в рамках закона о декоммунизации.
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