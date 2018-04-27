Биометрический паспорт без очереди и поездок с "Паспортным сервисом"
Это услуга поможет тем, кто не имеет много свободного времени.
Илья - журналист. Его жизнь - это работа. Постоянные прямые включения, запись комментариев, написание и монтаж сюжетов для новостей. Времени на поездку в сервисный центр и ожидание в очереди - у него просто нет.
Внезапно ему сообщают о командировке за границу. Поэтому он решил получить новый биометрический паспорт прямо у своего рабочего места.
Менеджер посоветовала Ильи взять с собой паспорт гражданина Украины, старый заграничный паспорт и идентификационный код. Согласовали время и место встречи.
Просто в офис Ильи приехала мини-лаборатория на колесах. Со всем необходимым оборудованием для оформления "биометрии".
Проверили документы и спросили, хочет ли он оставить старый загранпаспорт. После этого журналиста сфотографировали, и предложили на выбор несколько вариантов фото, из которых он выбрал лучшее. Затем пришло время отпечатков пальцев и подписей, в частности электронного.
После оплаты процедуры, Ильи рассказали, где и когда забрать готовый документ. Журналист процедурой остался доволен и удивился, насколько быстро все сделали. Не прошло и половины обеденного перерыва.
Сейчас услугой можно воспользоваться в Киеве. Кроме этого, можно и доставку изготовленного паспорта на адрес клиента. Поэтому путешествия без виз становятся для украинцев ближе.
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