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Британия за 7 лет хочет побороть загрязнение пластиком. Как это делать

В Британии 40 крупных компаний подписали соглашение о сокращении загрязнения пластиком в течение следующих семи лет

Об этом пишет ВВС.

Компании, среди которых Coca-Cola, Asda, Procter & Gamble и Marks & Spencer, пообещали выполнить ряд обязательств, в частности, устранить одноразовую упаковку за счет лучшего дизайна.

Они присоединились к правительству, торговым объединениям и экологам в создании Соглашения о пластике в Великобритании. Компании, которые подписали соглашение, поставляют в британские супермаркеты более 80% продукции с пластиковой упаковкой.

Одно из обязательств, которое взяли на себя компании, - сделать до 100% пластиковой упаковки, пригодной для переработки или компостирования до 2025 года.

Кампанию за подписание соглашения возглавила организация WRAP, которая выступает за уменьшение отходов и эффективное использование ресурсов.

"Нужна масштабная трансформация системы пластмасс, и ее можно достичь лишь путем объединения всех звеньев в цепочке под совместным обязательством действовать", - отметил генеральный директор WRAP Маркус Говер.

Он отметил, что Соглашение о пластике в Великобритании будет уникальным, объединит бизнес, общественные организации и государственные учреждения с целью сокращения загрязнения пластиком.

"Мы никогда не будем иметь лучшего времени для действий, и вместе мы сможем", - подчеркнул он.

Перечень обязательств компаний, которые подписали соглашение, включает:

- Устранение сложной или ненужной одноразовой пластиковой упаковки благодаря лучшему дизайну

- Создание условий, при которых 100% пластиковой упаковки можно будет использовать много раз или переделывать и компостировать

- Обеспечение условий, при которых 70% пластиковой упаковки будут перерабатывать или компостировать, а 30% всей пластиковой упаковки будет включать переработанный материал.

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