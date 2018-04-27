Британия за 7 лет хочет побороть загрязнение пластиком. Как это делать
Об этом пишет ВВС.
Компании, среди которых Coca-Cola, Asda, Procter & Gamble и Marks & Spencer, пообещали выполнить ряд обязательств, в частности, устранить одноразовую упаковку за счет лучшего дизайна.
Они присоединились к правительству, торговым объединениям и экологам в создании Соглашения о пластике в Великобритании. Компании, которые подписали соглашение, поставляют в британские супермаркеты более 80% продукции с пластиковой упаковкой.
Одно из обязательств, которое взяли на себя компании, - сделать до 100% пластиковой упаковки, пригодной для переработки или компостирования до 2025 года.
Кампанию за подписание соглашения возглавила организация WRAP, которая выступает за уменьшение отходов и эффективное использование ресурсов.
"Нужна масштабная трансформация системы пластмасс, и ее можно достичь лишь путем объединения всех звеньев в цепочке под совместным обязательством действовать", - отметил генеральный директор WRAP Маркус Говер.
Он отметил, что Соглашение о пластике в Великобритании будет уникальным, объединит бизнес, общественные организации и государственные учреждения с целью сокращения загрязнения пластиком.
"Мы никогда не будем иметь лучшего времени для действий, и вместе мы сможем", - подчеркнул он.
Перечень обязательств компаний, которые подписали соглашение, включает:
- Устранение сложной или ненужной одноразовой пластиковой упаковки благодаря лучшему дизайну
- Создание условий, при которых 100% пластиковой упаковки можно будет использовать много раз или переделывать и компостировать
- Обеспечение условий, при которых 70% пластиковой упаковки будут перерабатывать или компостировать, а 30% всей пластиковой упаковки будет включать переработанный материал.
- Напомним, исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в них нашли 17 видов искусственных материалов.
- Загрязнение Мирового океана является одной из острейших проблем экологии. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
Читайте также: Смерть в воздухе. Как "скучная" экология незаметно убьет 260 тысяч человек
- Британский дайвер Вещь Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан возле острова Нуса Пенида, неподалеку от побережья индонезийского туристического курорта Бали, но вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
- Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Он умер, потому что не смог переварить мусор
- Японские ученые нашли и улучшили бактерию, которая уничтожает пластик за несколько дней.
- Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
- Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решения этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть