Азаров похвастался, что никто не может засвидетельствовать, как он брал взятки

27 апреля, 2018, 15:01

Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров эмоциональным монологом ответил на вопрос журналистки о его средствах для существования в РФ

Вчера, 27 апреля, на пресс-конференции журналистка ТРК "Украина" спросила Николая Азарова, на какие деньги тот живет в Москве. Вопрос неожиданно Азарова вывел из равновесия. Во время речи беглец, которого в Украине объявили в розыск, назвал журналистов "шоблом", а вопрос журналистки ТРК "Украина" - "заказом". Напоследок Азаров обвинил владельца ТРК "Украины" в том, что это он дал команду журналистке задавать ему такие вопросы.

"Видишь, какие вопросы задает ТРК "Украина"?! Когда я был премьер-министром - такого не было. Мне есть что сказать украинскому народу, в отличие от вашей шоблы, которую вы представляете! Я знаю, кто ваш хозяин, уважаемая девушка!" - У меня нет хозяев. - "И не надо. Вот чтобы такой вопрос задать, извилин много не нужно. Для этого надо только команду получить от хозяев".

Как известно, владельцем ТРК "Украины" является бывший соратник Азарова по Партии Регионов, бизнесмен Ринат Ахметов.

Также Азарова заявил, что после бегства в Россию в течение четырех лет проживает на свои сбережения. И со временем собирается вернуться в Украину