92 депутаты-миллионеры получали компенсацию от государства за аренду жилья

27 апреля, 2018, 14:26

В 2017 году 92 народных депутата-миллионера получили от государства компенсацию за оплату жилья или наем гостиничного номера

Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины"

В общем 175 депутаты получали компенсацию. Согласно электронных деклараций за прошлый год, 92 из них имеют в собственности денежные активы на сумму более миллиона гривен.

Наибольший процент депутатов-миллионеров, которые получили компенсацию, у группы "Возрождение" - 33% (8 депутатов из 24). Среди самых богатых депутатов группы, которым выплатили средства: Евгений Геллер (172 млн грн денежных активов), Юрий Шаповалов (45 млн), Артем Ильюк (25 млн), Антон Киссе (22 млн), Виталий Барвиненко (16 млн).

На втором месте по проценту миллионеров внефракционные депутаты – 28% (15 депутатов из 54). Среди них – Евгений Мураев (94 млн), Анатолий Денисенко (81 млн), Борислав Розенблат (43 млн), Александр Дубинин (20 млн), Сергей Мельничук (8 млн).

Также компенсацию получили около 20% депутатов-миллионеров из "Воли Народа" (4 депутата), НФ (17 депутатов), БПП (29 депутатов), "Самопомочи" (5 депутатов), Радикальной партии Олега Ляшко (4 депутата) и 15% депутатов ВО "Батькивщина" (3 депутата) и "Оппозиционного блока" (7 депутатов).

"В 2017 году депутаты получили более 32 млн гривень компенсации на аренду жилья. Однако далеко не все из них реально нуждались в этих льгот. Формально закон позволяет компенсировать средства на аренду жилья или наем гостиничного номера для депутатов, которые: а) не обеспечены жильем в Киеве; б) место жительства находится на расстоянии более 30 км от столицы. Мы считаем, что эта процедура должна быть кардинально усовершенствована. В частности, нужно предусмотреть, что на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их заявлениям, имеют достаточно финансов для самостоятельного найма жилья", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Список депутатов-миллионеров, которым выплатили средства для компенсации стоимости аренды жилья или гостиничного номера в 2017 году:

Амельченко Василий

Бабий Юрий

Балицкий Евгений

Барвиненко Виталий

Березкин Станислав

Белоцерковец Дмитрий

Игорь Бриченко

Бублик Юрий

Валентиров Сергей

Вознюк Юрий

Гальченко Андрей

Геллер Евгений

Головко Михаил

Голубов Дмитрий

Роберт Горват

Гуляев Василий

Демчак Руслан

Денисенко Анатолий

Денисенко Андрей

Валентин Дидыч

Дмитрий Добродомов

Драюк Сергей

Дубинин Александр

Александр Жолобецкий

Ивченко Вадим

Ильюк Артем

Ищейкин Константин

Николай Кадикало

Кацер – Бучковская Наталья

Антон Киссе

Кот Андрей

Кобцев Михаил

Колесников Дмитрий

Аркадий Корнацкий

Кошелева Алена

Кришин Олег

Ксенжук Александр

Кудлаенко Сергей

Куприенко Олег

Виталий Куприй

Курило Виталий

Куриный Максим

Лабазюк Сергей

Лаврик Олег

Ланьо Михаил

Лапин Игорь

Дмитрий Лубінець

Валерий Лунченко

Ярослав Маркевич

Артур Мартовицкий

Марченко Александр

Мельничук Иван

Мельничук Сергей

Молоток Игорь

Игорь Мосийчук

Евгений Мураев

Олег Мусий

Нестеренко Вадим

Юрий Одарченко

Осуховский Олег

Павлов Константин

Андрей Парубий

Пастух Тарас

Поляков Максим

Пономарев Александр

Александр Ревега

Рыбак Иван

Розенбал Борислав

Романовский Александр

Алексей Рябчин

Роман Семенуха

Руслан Сидорович

Сидорчук Вадим

Николай Скорик

Соловей Юрий

Сольвар Руслан

Спиваковский Александр

Ткачук Геннадий

Тригубенко Сергей

Унгурян Павел

Урбанский Александр

Фаермарк Сергей

Хлань Сергей

Хмель Михаил

Геннадий Чекита

Шаповалов Юрий

Андрей Шипко

Шкварилюк Владимир

Шпенов Дмитрий

Тарас Юрик

Юринец Оксана

Юрчишин Петр

По данным марта 2018 года компенсацию на аренду жилья продолжают получать 173 народные депутаты.

Для анализа взяли электронные декларации нардепутатов по 2017 год, которые получали компенсацию из государственного бюджета для аренды жилья или гостиничного номера. Подведены все указанные в разделе 12 деклараций денежные активы. Валютные активы переведены в гривну. Средства членов семей народного депутата не учитывались.